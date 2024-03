Zu früh gefreut haben dürfte sich der ein oder andere, der am Montagvormittag beobachten konnte, wie einige der umstrittenen Pflanzkübel in der Innenstadt per Gabelstapler und Transporter weggeschafft wurden: „ Bis Ende der Woche sollen alle Kübel wieder an ihren ursprünglichen Standorten stehen“, kündigt die Stadt in einer Mitteilung an.