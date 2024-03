Innere Sicherheit: BSI: Deutschland auf Cyberangriffe schlecht vorbereitet

Stand jetzt gebe es kein gemeinsames Lagebild des Bundes und der Länder und keine Strukturen, die in einem solchen Krisenfall eine Koordinationsfähigkeit gewährleisten, sagte Claudia Plattner dem "Tagesspiegel". "Dabei brauchen wir das unbedingt. Wir können nicht 16 Mal miteinander telefonieren, um herauszufinden, was gerade wo passiert."

Plattner fragte: "Was machen wir, wenn zum Beispiel in Hamburg und in München gleichzeitig das Licht ausgeht aufgrund eines Cybervorfalls, der im schlimmsten Fall aus einer geopolitischen Spannungslage entstanden ist? Dann müssen wir von der ersten Sekunde an alles daransetzen, diese Krise zu bewältigen." Und dies bedeute, man müsse sofort ein gemeinsames Lagebild haben. Gegebenenfalls müssten Krisenstäbe einberufen werden, Bund und Länder müssten sich zusammentun. "Auf all das sind wir heute nicht vorbereitet, diese Koordination untereinander ist nicht eingeübt. Eine gemeinsame Datenbank verbietet das Grundgesetz - so einfach und eindeutig ist das leider."