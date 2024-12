Ohne Reisedokumente und trotz Einreisesperre reiste ein 30-Jährige mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn nach Deutschland ein. Zudem bestand ein Haftbefehl. Bundespolizisten kontrollierten den marokkanischen Staatsangehörigen am Samstagvormittag am Grenzübergang in Friedlingen. Der Mann konnte keine Ausweisdokumente vorlegen. Die Überprüfung der mündlich angegebenen Personalien ergab einen Vollstreckungshaftbefehl sowie ein Einreiseverbot gegen den 30-Jährigen. Durch die Einreise nach Deutschland war die 78-tägige Restfreiheitsstrafe wegen Raub zu vollstrecken, teilt die Polizei mit. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein. Der Gesuchte wurde festgenommen und ins Gefängnis gebracht.