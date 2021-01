Insolvenz Boris Becker: Darf die Hälfte meiner Einkünfte behalten

Trotz allem blicke er optimistisch in die Zukunft. "Ich bin im tiefen Herzen ein grundoptimistischer Mensch", sagte Becker. Über seine Zukunft mache er sich überhaupt keine Sorgen.

Viel Kraft schöpft der gebürtige Leimener aus seinem Familienleben. Er habe zwar Fehler gemacht, beispielsweise in der Ehe mit seiner ersten Frau Barbara, doch er gebe sie auch zu. An einen Abend mit Folgen im Jahr 1999 erinnert sich Becker noch sehr genau. Nach seinem letzten Spiel als Tennisspieler im Achtelfinale von Wimbledon habe er mit seinem damaligen Team in einem Restaurant in London gefeiert. "Wie die Geschichte dann einfach beweist, habe ich an diesem Abend eine junge Frau namens Angela kennengelernt. Wir haben uns geliebt und das Ergebnis nach neun Monaten war meine erste Tochter."

Der Preis für den Seitensprung sei seine Ehe gewesen. Doch 20 Jahre später seien alle eine enge Familie. "Dass das so hingehauen hat, ist vielleicht mein größter Triumph, aus einer unmöglichen Situation etwas möglich zu machen." Auch Barbara sei nach wie vor enger Teil seiner Familie.

Ungerecht behandelt fühlt sich Boris Becker von den Medien. Die Berichte in Deutschland über seine Insolvenz seien oft falsch. Möglicherweise stecke dahinter der Wunsch, "einen früheren Helden fallen zu sehen", so Becker. Für die Zukunft wünsche er sich, in "ruhigere Gewässer" zu kommen.

