Insolvenz Peek & Cloppenburg: Gericht eröffnet Schutzschirmverfahren

Filialschließungen sind weiterhin nicht geplant. "Alle Verkaufshäuser und Online-Shops stehen weiterhin und ohne Einschränkung für die Kunden und Kundinnen zur Verfügung", teilte Restrukturierungsgeschäftsführer Dirk Andres mit.

Der geplante Abbau von 350 der über 1500 Arbeitsplätze in der Düsseldorfer Zentralverwaltung sei bereits größtenteils umgesetzt. Die rund 6000 Beschäftigten in den 67 Verkaufshäusern in Deutschland sind nach Unternehmensangaben von dem Stellenabbau nicht betroffen.