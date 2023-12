Insolvenz: Weiterer Sanierungsexperte übernimmt wichtigen Signa-Posten

Wien - Die angeschlagene Immobilien- und Handelsgruppe Signa hat den erfahrenen Sanierungsexperten Erhard Grossnigg als Manager der wichtigsten Teilgesellschaften an Bord geholt. Der Österreicher wurde als zusätzliches Mitglied in die Vorstände der Signa Prime Selection AG und Signa Development Selection AG berufen. Das teilte die von Milliardär René Benko gegründete Signa-Gruppe in Wien mit. Grossnigg werde "die nächsten Sanierungs- und Restrukturierungsschritte für die beiden Immobilien-AGs umsetzen", hieß es. Zuvor war der deutsche Sanierer Arndt Geiwitz Anfang November in den Beirat der Signa-Gruppe berufen worden.