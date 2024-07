Schumacher hatte sich in einem Instagram-Post Arm in Arm mit einem Mann gezeigt und seine Homosexualität öffentlich gemacht. Das Schönste im Leben sei, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite habe, mit dem man alles teilen könne, schrieb der Bruder von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Sohn David: "Ich stehe zu 100% hinter dir"

Das Foto zeigt die beiden Männer in Rückenansicht, wie sie aufs Meer blicken, offensichtlich von einem Boot aus. Die Sonne färbt den Himmel rötlich-gelb. Innerhalb kurzer Zeit markierten Tausende den Post am Sonntagabend mit "Gefällt mir".