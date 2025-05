Intensivpflege in Bad Bellingen: Händeringend Pfleger gesucht

Die Räume sind farbenfroh und einladend: Die Bad Bellinger Künstlerin Inge Gründel-Pfaff schuf an einer Wand des Gemeinschaftsraums eine bunte Waldlandschaft mit vielen Tieren und an einer anderen Wand, über dem Musikwasserbett, eine Meereswelt mit Delfinen und Schildkröte. Foto: Claudia Bötsch

Aufgenommen werden in der Bad Bellinger Einrichtung intensivpflegebedürftige Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Der Einzugsbereich ist in erster Linie Südbaden. Geschäftsführerin Stefanie Lucke arbeitet bereits seit 25 Jahren in der Intensivpflege für Kinder. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern will sie den Kindern in der Bad Bellinger Einrichtung „ein liebevolles Zuhause in einem familiären Umfeld ermöglichen, wo sie umsorgt, behütet und gefördert werden“, betont Lucke und verweist auf Frühförderung für Sehen und Hören, Physiotherapie, Ergotherapie oder auch Krankengymnastik. Neben der intensivmedizinischen Versorgung bleibe viel Zeit zum Spielen, Basteln, Singen, Turnen und Musik machen. Wichtig findet Lucke, den Kindern so viel Normalität wie möglich zu geben. Das könne ein Spaziergang sein oder auch das tägliche gemeinsame Frühstück, bei dem alle zusammen am Tisch sitzen – „auch wenn das Kind über eine Magensonde ernährt wird“.