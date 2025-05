Intensivpflege in Bad Bellingen: Mama und Papa sein, nicht nur Pfleger

Solche schweren Ausprägungen wie bei Ellen sind indes extrem selten – deutschlandweit gibt es keine zehn Fälle im Jahr. Viele Teile ihres Gehirns seien nicht angelegt oder verkalkt, erläutert Christine Geiser die fatalen Auswirkungen ihrer CMV-Infektion, die sie für eine gewöhnliche Grippe hielt.

„Ich habe nur funktioniert“

Das erste Lebensjahr sei eine Zerreißprobe gewesen. „Ich habe einfach funktioniert“, blickt Christine Geiser zurück. Ellen habe permanent geschrien. „Wir haben Tage und Nächte auf dem Gymnastikball verbracht.“ Dazu seien die Wochen gespickt gewesen mit Terminen – von Physio bis Logopädie. Die Geschwisterkinder seien dabei komplett untergegangen. Christine Geiser hat zwei ältere Kinder aus einer früheren Beziehung. „Ohne Unterstützung durch Familie und Freunde wären wir nicht durch diese Zeit gekommen“, sagen die Eheleute.

Michael Echensperger blickt auf diese Zeit als dunkelste in seinem Leben: „Ich habe mein Kind gesehen, dem es offensichtlich sehr schlecht ging und hätte es am liebsten von all dem Leid erlöst.“

Der schlimmste Tag

Der „schlimmste Tag“ in seinem Leben sei jedoch der 10. August 2020 gewesen. Damals gaben die Eltern Ellen in die Obhut einer Pflegeeinrichtung am Bodensee. Die Entscheidung habe er damals im Alleingang getroffen, sagt Echensperger. „Ich wollte trotz allem noch leben. Ich wollte ihr Papa sein und nicht ihr Pfleger.“

Zudem war Christine zu diesem Zeitpunkt erneut schwanger. „Zwei Babys – davon eines schwerstkrank – das hätten wir nicht mehr zuhause geschafft.“

„Das eigene Kind abzugeben war einfach schrecklich“, erinnern sich beide zurück. Das sei überhaupt nur möglich gewesen, „weil die Betreuung sehr gut war und wir spürten, dass Ellen dort geliebt wird.“ Zudem waren die beiden damals davon ausgegangen, Ellen bald wieder nach Hause holen zu können, unterstützt von einem ambulanten Pflegedienst. „Dann kam jedoch immer mehr dazu: Erst die Anfälle, dann brauchte Ellen Sauerstoff und nach zwei Jahren die künstliche Ernährung über eine Magensonde.“ Schließlich blieb Ellen viereinhalb Jahre am Bodensee.

Ellen braucht rund um die Uhr intensivmedizinische Betreuung. Sie muss künstlich ernährt werden. Foto: Claudia Bötsch

Das Mädchen hat inzwischen die höchste Pflegestufe und damit Anspruch auf intensivmedizinische Versorgung. Die Kosten für ihren Pflegeplatz werden von Kranken- und Pflegekasse getragen. Die Einstufung sei indes „ein großer Kampf“ mit der Krankenkasse gewesen, so Geiser.

Mehrfach mussten die Eltern um Ellens Leben bangen. „Ich hätte sie so gerne vor den ganzen Schmerzen und all dem bewahrt, was sie durchmachen musste“, sagt die 37-Jährige. Dazu gehörten mehrere Operationen, darunter zwei Hüftrekonstruktionen, nach denen die kleine Ellen sechs Wochen im Gipsbett verbringen musste. Die zweite Hüft-OP hat sie erst kürzlich überstanden. Besonders ist für Christine Geiser dabei: Als Orthopädietechnikerin wird sie bald zum ersten Mal eine Orthese für ihr eigenes Kind anfertigen. „Das ist toll.“

So präsent wie es sein soll

Dass Ellen mittlerweile nur noch wenige Kilometer entfernt ist, erlebt die ganze Familie als großes Glück. 2021 hatten sie erstmals von der geplanten Einrichtung gehört und sich sofort bei Stefanie Lucke gemeldet. „Als wir Ellen dann endlich vom Bodensee abholen und wieder in die Heimat bringen konnten, waren wir überglücklich“, erzählen die Eltern. „Ellen ist jetzt wieder so präsent in unserem Leben und Alltag wie sie es sein sollte – das tut uns allen gut. Und wir wissen vor allem auch, dass sie dort bestens und liebevoll betreut wird.“ Die neue Situation sei auch für den kleinen Bruder wunderbar, der Ellen sehr liebe. Aus ihrer Erfahrung heraus wollen sie anderen Eltern Mut machen: „Es ist okay, sich Hilfe zu holen und sein Kind in professionelle Hände zu geben, um das gemeinsame Leben gut meistern zu können.“

Ein Stück Normalität: Zu Ostern wurde ein Geschenk für die Eltern gemalt, mit Ellens Handabdrücken. Foto: Claudia Bötsch

Die beiden sind froh, wie weit es Ellen geschafft hat. „Ein tolles Menschlein, das an der Welt teilnimmt“, sagt Geiser, die den Namen ihrer Tochter in feinen Linien auf ihren Unterarm tätowieren ließ. „Auf ihre Weise kann Ellen Emotionen vermitteln wie jeder andere Mensch. Und sie weiß genau, wer um sie herum ist“, so Echensperger. Wie andere Kinder auch, liebt Ellen ihre Toniebox, über die sie Geschichten wie „Der kleine Eisbär“ oder Musik hört. Wenn das Hörspiel zu Ende ist, kann sie ihren Unmut kundtun, indem sie lautiert. „Ellen mag es, wenn Betrieb ist, viele Menschen am Tisch sind, die sich unterhalten“, erzählt ihr Papa. „Sie braucht Action“, ergänzt er mit einem Schmunzeln.

Zum neuen Kindergartenjahr im September hat Ellen einen Platz im Emma-Fackler-Kindergarten in Weil am Rhein. „Uns ist wichtig, dass Ellen gefördert und gefordert wird.“ Am liebsten wäre es den Eltern, wenn sie sofort starten könnte.

Was sich die beiden für Ellens Zukunft wünschen? „Dass sie ihr gesamtes Leben immer nette, liebevolle Pfleger um sich herum hat. Und dass sie niemals ihr Hörvermögen ganz verliert – denn dann wäre sie vollkommen abgeschottet.“

Liebgewonnenes Ritual: Pflegerin Nicola Döbele spielt Klavier, Ellen genießt die Nähe und Musik. Döbele: „Meine Arbeit macht mich glücklich, weil sie sinnvoll und wichtig ist. Wenn die Kinder lachen, geht mein Herz auf.“ Foto: Claudia Bötsch

Musik, Nähe, Farben

Nähe und Musik: Das genieße Ellen sehr. Das weiß auch Nicola Döbele, eine ihrer Pflegerinnen und Stefanie Luckes Stellvertreterin. „Unser abendliches Ritual ist: Ellen sitzt auf meinem Schoß, ich spiele Klavier.“ Dann ist Ellen ganz im Moment, nur bei der Musik. Das Klavierspiel erfüllt den großen Gemeinschaftsraum mit den farbenfrohen Wänden. Ein friedliches Bild. Nur im Hintergrund piepst der Überwachungsmonitor. Nicola Döbele streichelt sanft über Ellens Arm und schnalzt mit der Zunge. Das kleine Mädchen lacht. „Ist das nicht schön?“

Die Diagnose

Das Zytomegalie-Virus

(CMV) gehört zu den Herpesviren. In den meisten Fällen ist die Infektion harmlos und führt zu keinen Symptomen. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann die CMV-Infektion jedoch zu schwerwiegenden Erkrankungen führen, insbesondere bei Neugeborenen und Schwangeren. Bei Schwangeren kann das Virus auf das ungeborene Kind übertragen werden (kongenitale CMV-Infektion) und dort zu schweren Schädigungen führen. Die kongenitale CMV-Infektion ist die häufigste infektiöse Ursache für geistige Behinderung und nicht-erbliche Hörstörungen im Kindesalter, heißt es auf der Internetseite der „Frauenärzte im Netz“. Das Risiko für eine Mutter-Kind-Übertragung ist nach Erstinfektion sehr viel höher als nach einer Reinfektion oder Reaktivierung. Da die Infektionserkrankung nicht in den Mutterschaftsrichtlinien steht, gibt es indes keine verpflichtende Aufklärung oder Screenings durch den Frauenarzt. Tests müssen privat bezahlt werden. Begründet wird dies unter anderem damit, dass es keine wirksame Impfung oder Behandlung gebe und keine Prognose gestellt werden könne, wie sich eine CMV-Infektion auswirken werde. Etwas mehr als die Hälfte aller Frauen im gebärfähigen Alter hat noch keine Infektion mit Zytomegalievirus durchgemacht und ist deshalb nicht vor einer Erstinfektion geschützt, heißt es auf der Internetseite der „Frauenärzte im Netz“ weiter. Etwa eine von 100 ungeschützten Frauen infiziert sich in der Schwangerschaft erstmals mit CMV. Das Ansteckungsrisiko ist bei einem engen privaten oder beruflichen Kontakt zu Kleinkindern erhöht.