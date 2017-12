International Forscher: Menschen könnten bis zu 140 Jahre alt werden

Nachrichten-Ticker

10:50 Abschiebung nach Syrien: Altmaier skeptisch über Union-Idee

Berlin - Kanzleramtsminister Peter Altmaier hat sich skeptisch zu Plänen der Union-Innenminister positioniert, Abschiebungen nach Syrien wieder zu erlauben. Der Bürgerkrieg sei nicht beendet, und viele Menschen seien vor dem Assad-Regime geflohen, das nach wie vor an der Macht sei, sagte der CDU-Politiker und Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung der "Bild am Sonntag". Sachsen und Bayern hatten angekündigt, dass sie bei der Innenministerkonferenz ab Donnerstag einen Antrag beraten lassen wollen, für Gefährder und Schwerkriminelle Abschiebungen nach Syrien wieder zu erlauben.

10:40 AfD komplettiert Führungsspitze

Hannover - Nach den turbulenten Auseinandersetzungen um die Parteispitze will der AfD-Bundesparteitag in Hannover heute die Neuwahl der Führung abschließen. Die Delegierten begannen am Morgen ihre Beratungen mit Verfahrensfragen. Auf der Tagesordnung steht die Wahl der sechs Beisitzer für den Vorstand und der Schatzmeister. Gestern waren der Europaabgeordnete Jörg Meuthen und Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland als gleichberechtigte Vorsitzende gewählt worden. Der als gemäßigt geltende Berliner Landeschef Georg Pazderski war mit seiner Kandidatur gescheitert.

10:39 Polizei muss Fußball-Fans mit Schlagstöcken trennen

Gelsenkirchen - Die Bundespolizei hat nur mit Schlagstöcken und Pfefferspray eine Massenschlägerei zwischen Schalke- und Köln-Fans verhindern können. Insgesamt 150 Fans aus beiden Lagern hatten sich nach dem Spiel in der Bundesliga gestern am Bahnhof in Gelsenkirchen provoziert. Kurz vor Mitternacht in Düsseldorf trafen außerdem Köln-Fans auf vermummte Anhänger des Rivalen Fortuna Düsseldorf. Auch hier musste die Polizei Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzen.

09:46 Neue Technik für Kajaks macht Unterwasserwelt hörbar

Berlin - Hobby-Forscher aufgepasst: Mit einer neuen technischen Vorrichtung für Kajaks können Unterwassergeräusche hörbar gemacht werden. Das Gerät richtet sich laut den Erfindern um Amber Griffiths vom internationalen Labornetzwerk FoAM an jedermann, kann aber auch für die professionelle wissenschaftliche Datensammlung genutzt werden. Eine Software wandelt gesammelte Daten live in Klänge um. Außerdem lassen sich gemessene Temperaturen und Geräusche kartieren.

09:43 Mehr Förderung für abgelehnte Asylbewerber bei Rückkehr

Berlin - Die Bundesregierung will die freiwillige Rückreise für abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimat attraktiver machen. Bis zum 28. Februar kann laut Bundesinnenministerium eine zusätzliche "Reintegrationsunterstützung" von bis zu 3000 Euro beantragt werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte der "Bild am Sonntag", wenn sich Ausreisepflichtige für eine Rückkehr entscheiden würden, könnten Sie neben einer Starthilfe erstmals eine Wohnkostenhilfe für die ersten zwölf Monate in Ihrem Herkunftsland erhalten.