Formel 1 Verstappens Vegas-Show zum vierten Titel: "Oh, mein Gott"

Mit seinem vierten Triumph zog Verstappen in der ewigen Bestenliste mit Sebastian Vettel, der von 2010 bis einschließlich 2013 im Red Bull viermal nacheinander die Fahrer-WM gewonnen hatte, sowie dem Franzosen Alain Prost gleich. Nur die beiden Rekordweltmeister Michael Schumacher und Lewis Hamilton mit jeweils sieben sowie der Argentinier Juan-Manuel Fangio mit fünf haben noch mehr WM-Titel. "Er ist eine wahre Größe in diesem Sport und hat in seiner beeindruckenden Karriere noch so viel vor sich", gratulierte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali dem alten und neuen Champion.

Für die Formel-1-Bosse wurde mit der Entscheidung im drittletzten Saisonrennen das Wunschszenario Realität. Schon die Vorstellung der Fahrer gab's im Vegas-Style mit Box-Ring-Sprecher Michael Buffer. Verstappen, kein Fan der großen Show, winkte beim Gang über den roten Teppich artig den begeisterten Fans auf den teilweise sündhaft teuren Tribünenplätzen. Dass die Formel 1 in den USA längst angekommen ist, belegten auch die mehr als 300 000 Zuschauer an den drei Grand-Prix-Tagen.

Hollywood-Stars in der Startaufstellung

Und die beiden WM-Rivalen hätten es für den Spannungsfaktor kaum besser machen können: Der Niederländer stand in der Startaufstellung auf Position fünf, Norris auf sechs. Verstappen und Norris fuhren ihre Autos in der Startaufstellung direkt nebeneinander, vorbei an all den Stars wie den Hollywood-Größen Jared Leto, Sylvester Stallone und Michael Douglas oder Sängern wie Axl Rose und Sport-Assen wie Sprint-Olympiasieger Noah Lyles.