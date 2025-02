International: Trump will mit Putin und Xi über nukleare Abrüstung reden

Auf die Frage, ob die Ukrainer bei geplanten Gesprächen zu einer Beendigung des russischen Angriffskriegs einen Platz am Verhandlungstisch haben würden, erklärte Trump, sie seien "Teil davon". Beteiligt sein würden neben der Ukraine und Russland "eine Menge Leute". Er sprach von einer "sehr interessanten Situation".

Am Mittwoch hatte Trump mit Putin telefoniert. Anschließend sprach er mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. In Washington erklärte Trump nun, jemand habe gesagt, er hätte zuerst mit Selenskyj und dann mit Putin reden sollen. "Das glaube ich nicht", sagte Trump. Er habe gewusst, dass Selenskyj "einen Deal" aushandeln wolle, und man habe herausfinden müssen, ob das auch für Putin gelte. "Ich weiß jetzt, dass Russland einen Deal machen will."