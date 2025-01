Internationale Beziehungen: Diana Stöcker knüpft Bande in die Schweiz

Basel ist die drittgrößte Stadt der Schweiz und grenzt direkt an Weil am Rhein. Viele Menschen aus der 3-Länder-Stadt arbeiten in der Stadt am Rheinknie, viele verbringen ihre Freizeit dort oder genießen das Nachtleben. Im Gegenzug kommen die Basler gerne nach Weil zum Einkaufen oder zum Abendessen. Die Anknüpfungspunkte sind vielfältig, hält die Stadtverwaltung in ihrem Abschlussbericht fest.

Von der Tram 8 bis zur Wiese-Renaturierung

„Ein Regierungspräsident eines Schweizer Kantons ist vergleichbar mit einem Ministerpräsidenten in einem deutschen Bundesland“, erklärt Diana Stöcker, die mit Cramer einige aktuelle Themen besprechen konnte, wie es heißt. Die mögliche Verlängerung der grenzüberschreitenden Tram 8 war genauso Gegenstand der Unterredung wie geplante Renaturierungsprojekte, Grenzgänger-Themen oder die Gestaltung von trinationalen Projekten, denn schließlich grenzen beide Städte auch an Frankreich.