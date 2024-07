Internationale Umfrage Klimawandel: Ältere wissen in Deutschland besser Bescheid

Menschen in 35 Ländern befragt

Für die Umfrage wurden im August und September des vergangenen Jahres rund 30.000 Menschen in den 27 EU-Ländern sowie in Großbritannien, China, Kanada, Japan, Indien, Südkorea, den Vereinigten Staaten sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten befragt. Die Autoren wollten unter anderem wissen, was der Klimawandel ist, was als Hauptursache gilt und was Konsequenzen davon sind. Für jede Frage gab es verschiedene Antwortmöglichkeiten. Die Teilnehmer sollten zudem aus verschiedenen möglichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels die richtigen auswählen.