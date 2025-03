Internationaler Brunch in Lörrach: Kontakte über kulturelle Unterschiede hinweg

Exemplarisch für diese Gruppe ist auch der Lebensweg von Zell, die als junge Frau mit Anfang 20 nach Deutschland kam, um hier Deutsche Literatur zu studieren. Als Diakonin in Rheinfelden und Beauftragte für Ausländer im evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe weiß sie, wie wichtig Begegnungen sind. So auch beim „Brunch International“ in Lörrach.