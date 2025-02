Internationaler Eisbären-Tag Wie junge Eisbären ihre Geburtshöhlen verlassen

Auf Spitzbergen bleiben die Jungtiere demnach bis zu 2,5 Jahre bei ihrer Mutter. Im Rahmen der Studie hatte das Team aus Kanada, den USA und Norwegen insgesamt 9 Kamerafallen an Höhlen auf Spitzbergen aufgestellt, zudem waren 13 weibliche Eisbären mit Sendern ausgestattet worden.

Analyse ist wichtig angesichts der Pläne zur Rohstoffförderung

"Diese Studie bietet einen seltenen Einblick in eine der verletzlichsten und kritischsten Phasen im Leben eines Eisbären", wird Ko-Autorin Megan Owen von der San Diego Zoo Wildlife Alliance in einer Mitteilung zur Studie zitiert. "Die Erkenntnisse können zu unseren Schutzbemühungen beitragen."

So könnte man jene Gebiete, in denen trächtige Tiere ihre Höhlen in Schnee und Eis graben, bevorzugt unter Schutz stellen. Angesichts von aktuellen Plänen, Bodenschätze in der Arktis vermehrt auszubeuten, sei dies besonders wichtig.