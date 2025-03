Internationaler Frauentag Männersache Politik? Was wenig Frauen im Bundestag bedeuten

Expertin: Würden bestimmte Debatten ohne Frauen nicht führen

Doch bleiben mit weniger Frauen im Parlament auch Gleichstellungsfragen auf der Strecke? Durch diesen Umstand dominiere im Bundestag ein "männlicher Blick", sagt Laskowski. "Das heißt, Themen von Frauen und Perspektiven, die für deren Lebensrealität wichtig sind, verschwinden oder werden heruntergespielt."

Schaffen es nur wenige Frauen in Parlamente, würden auch deren "Lebenswelten und Perspektiven" weniger in die Entscheidungsfindung einfließen, erklärt auch Kathrin Mahler Walther, Vorsitzende des Forschungs- und Beratungsinstituts EAF in Berlin. "Die Bandbreite dessen, was diskutiert wird, verkleinert sich."

Durchbrüche bei Frauenrechten und Gleichstellungsanliegen seien in der Vergangenheit oft nur durchgebracht worden, "weil sich die wenigen Frauen im Bundestag überhaupt zusammengeschlossen und Themen vorangebracht haben", sagt Weinrich. Nicht alle weiblichen Abgeordneten setzten sich zwangsläufig für gleichstellungsorientierte Politik ein, aber mit mehr Frauen in Parlamenten werde es wahrscheinlicher. "Je mehr Frauen in den Bundestag kamen, desto mehr wurden auch Themen, die Frauen betreffen, dort zur Sprache gebracht", bestätigt auch Laskowski.