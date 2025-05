Internationaler Tag des Tees: Teeverband beklagt zu strenge EU-Auflagen

Hamburg - Die Europäische Union hat mit ihren Restriktionen für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln beim Teeanbau nach Ansicht des Deutschen Tee und Kräutertee Verbands den Bogen überspannt. "Wir fordern eine realistische Unterscheidung zwischen notwendigem Verbraucherschutz und praxisfernen Rückstandshöchstgehalten von Pflanzenschutzmitteln in unseren Rohwaren", sagte Verbandschef Frank Schübel anlässlich des internationalen Tags des Tees an diesem Mittwoch. Derzeit verliere die EU als Wirtschaftsstandort mit jeder weiteren Verschärfung an Attraktivität als Handelspartner für die Erzeugerländer, insbesondere in Asien und Afrika.