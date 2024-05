Es geht um "Fiber to the Home" (FTTH) oder "Fiber to the Building" (FTTB), also Glasfaser bis in die Wohnung oder zumindest in das Gebäude hinein. Von den Haushalten, bei denen aller Voraussicht nach Ende Juni Glasfaser verfügbar ist, nutzen aber nur 4,6 Millionen diesen Internetzugang und haben einen entsprechenden Vertrag. Der Rest verzichtet darauf oder die Glasfaser-Kabel liegen nur in der Straße, haben aber noch keine Anbindung ins Haus hinein. Auffällig sind Unterschiede bei der Nutzungsrate (take-up rate), die bei der Telekom der Studie zufolge nur bei 13 Prozent und bei deren Wettbewerbern bei 35,1 Prozent liegt. Deutschland soll laut einem Ziel der Bundesregierung bis 2030 flächendeckend mit Glasfaser erschlossen sein.