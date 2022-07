Internet "Layla"-Cover: Sauerländer wird unverhofft zum Tiktok-Star

Seinen plötzlichen und unverhofften Ruhm verdankt er einer Akustik-Coverversion des umstrittenen Ballermann-Lieds "Layla", die er in einer Kirche auf der Orgel spielte. Ein Video davon wurde bei Tiktok fast zwei Millionen mal angesehen.

"Ich wollte den Leuten eine Freude bereiten", sagt Poggel über den Auftritt am 10. Juli bei einer Schützenmesse in Kirchhundem, bei der neben Kirchenliedern auch Schlager üblich seien. "Und sicherlich auch ein bisschen zeigen, was die Orgel so kann." Also habe er ein Medley gespielt - etwa mit "Skandal im Sperrbezirk", der James Bond-Melodie und eben: "Layla". In der Kirche sei die Orgelversion ohne Text sehr gut angekommen. "Es gab spontanen Applaus", sagt Poggel.