In der Siae sind unter anderem Musiker, Schauspieler, Autoren und Tänzer organisiert. Plattformen wie Facebook und Instagram von Meta schließen mit den Verwertungsgesellschaften der jeweiligen Länder Verträge ab. In diesen wird geregelt, wie etwa Musik genutzt werden darf und wie die Urheber der Musik vergütet werden. Der bisher laufende Vertrag zwischen Meta und Siae lief im Januar aus.

Katalog stumm geschaltet

Da die Verhandlungen ins Stocken geraten waren, schaltete Meta Ende März die Musik aus dem Siae-Katalog stumm. In Instagram- und Facebook-Posts kann seitdem in Italien keine Musik von Künstlern, die von Siae vertreten werden, eingebunden werden. Auch in älteren Posts und Storys sind musikalische Inhalte nicht mehr verfügbar. Stattdessen erscheint die Fehlermeldung: "Dieses Lied ist derzeit nicht verfügbar".