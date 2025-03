Internet-Trend: Golf von Überall - Internet-Spaßaktion zu Donald Trump

Lustig machen über Dekret

Während Trump per Dekret den Golf von Mexiko umbenannte, wählen Leute hierzulande die Funktion von Google Maps, Orte als Sehenswürdigkeiten einzutragen. "Dies nutzen jetzt alle möglichen Akteure, um sich in gewisser Weise über das Umbenennungs-Dekret von Donald Trump lustig zu machen", vermutet Georg Glasze vom Institut für Geographie der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Denn eigentlich ist ein Golf eine große Meeresbucht. Nun lockt der "Golf von Bayern" im Chiemsee, in der Nordsee gibt es den "Golf von Ostfriesland" und München bietet am Isarufer den "Golf von Giesing".

"Der einzig wahre Golf von Görlitz"

In den Rezensionen wird lustig gespottet. "Elon und Donald gefällt das", heißt es in einem Kommentar zum "Golf von Penzberg" im Huber See in Oberbayern, der mittlerweile wieder von der Karte verschwunden ist. Am "Golf von Gaildorf" nordöstlich von Stuttgart wird gefordert: "Macht Gaildorf wieder großartig!" und: "Gaildorf First". Und am "Golf von Zündorf" am Rhein schwärmt jemand: "Herrlicher Blick auf die Freiheitsstatue an der Hafeneinfahrt!".