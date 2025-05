Interview: 103-Jährige, Musiker und Narren – Sie alle waren auf der Brücke

Es war einmal eine 103-jährige Besucherin aus dem Seniorenheim mit dem Rollator auf der Brücke. Das war schon etwas Besonderes. Denn es ist genau dieser Querschnitt der Besucher von Jung bis Alt, den wir erreichen wollten. Wir wollen junge Familien bis hin zu 103-Jährigen nach Todtnau bringen und zeigen, dass die Brücke für alle begehbar ist.

Die „Blackforestline“ hat immer wieder mit besonderen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Was waren hier die Höhepunkte?

Die Aktion mit 200 Musikern, die im März 2023 ein Konzert auf der Hängebrücke gaben, war sicherlich ein Höhepunkt. Und auch unser Weihnachtsmarkt; wir werden versuchen, ihn jährlich anzubieten. Auch die vielen kleineren Aktion sind uns schon sehr wichtig, die Menschen möchten immer wieder was Neues. Dabei ist die Zusammenarbeit mit Hochschwarzwald Tourismus ein großer Vorteil für uns alle.

Bei der Aktion mit den 300 Narren war das Schwanken der Brücke aber schon grenzwertig, oder?

Die Aktion im Februar war schon klasse, auch, dass so viele Narren aus der Region mitgemacht haben. Es war für uns wichtig, dass wir im Rahmen des Stadtjubiläums etwas Besonderes darstellen können. Klar, um so mehr Leute dabei sind, um so mehr schwankt die ganze Brücke, aber das ist auch so gewollt. Das bedeutet natürlich die Herausforderung, dass man mutig sein muss.

Immer wieder Thema ist ja die Parkplatzsituation rund um die Brücke. Wie schätzen Sie diese ein?

Die Busfahrer, die hoch fahren, bestätigen uns, dass es dort keine Probleme gibt. Klar gibt es an Highlight-Tagen und auch, wenn nicht viel los ist, Falschparker. Das sind Leute, die ganz vorne hinfahren wollen. Aber das ist leider überall so, und das können wir nicht verhindern. Kontrollen finden aber statt. Es sind vielleicht fünf oder sechs Tage im Jahr, an denen es für einige Stunden mal enger wird. Manchmal ist es für Anwohner etwas kritisch, da sie etwas länger brauchen, bis sie zu Hause sind.

Sehen Sie durch die Brücke eine Überlastung des Ortes, oder zieht Todtnauberg eher Vorteile daraus?

Aus meiner Sicht haben wir alles getan, dass der Ort mehr Besucherfrequenz bekommt und die Gastronomie und Hotellerie im Ort belebt wird. Das höre ich immer wieder. Denn die Besucher der Brücke besuchen auch den Ort. Und auch die Stadt Todtnau profitiert von diesem Ganzjahresangebot. Wir sind ein Unternehmen, das vor Ort sehr viel macht, etwa in puncto Werbung, wird sind aktiv mit den Medien wie Radio und TV. Und wir haben auch für die Gesamtstruktur einiges bewegt. Daraus ergeben sich viele Vorteile für die Stadt und für den Ort – für alle.

Die Gastronomie „Brückenheimat“ und die Brücke sollten eine Einheit bilden. Wie geht es mit der Gastronomie weiter?

Klar, wäre beides zusammen eine mega Kombination. Und das soll es auch wieder werden. Ich bin davon überzeugt, dass es eine tolle Wirtschaft ist, und man viel draus machen kann. Die „Brückenheimat“ ist top saniert, der Standort ist gut, und es gibt viele Möglichkeiten. Die Betreiberin hat leider aufgehört. Doch es gibt weitere Gespräche mit potenziellen Betreibern, da sind wird dran. Es bestehen gute Aussichten, dass wir jemanden finden.

Auch in der digitalen Welt ist die „Blackforestline“ gut aufgestellt?

Ja, es ist mega toll, dass immer wieder Influencer kommen und unsere Brücke damit bekannter machen. Und jeder Besucher kann von sich ein Selfie machen und mit einem eigenen Text eine digitale Postkarte wegschicken. Auch dieses Angebot kommt sehr gut an.

Für diejenigen mit Höhenangst gehört schon viel Mut dazu, über die Brücke zu gehen...

Ja, auf der Blackforestline haben schon viele mutige Schritte gewagt und sich ihrer Höhenangst gestellt, um eben genau diese zu bewältigen. Für alle Besucher gibt es übrigens auch Urkunden im Besucherzentrum, die bestätigen, dass sie die Brücke überquert haben.

Die Blackforestline

Am Donnerstag, 29. Mai

feiert die Brücke doppelt: Väter erhalten im Besucherzentrum zum Vatertag süße Überraschungen, und es wird der zweite Geburtstag der Blackforestline gefeiert.

Öffnungszeiten:

Die Brücke hat im Sommer von 8 bis 20.30 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 20 Uhr. Weitere Infos unter blackforestline.de