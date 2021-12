Interview zu Banküberfällen Leere Mülltonne als Versteck für Bankräuber?

Der Täter soll laut Zeugenaussagen mit einem Rad Richtung Rathaus beziehungsweise Hauptbahnhof geflüchtet sein. Wie wahrscheinlich ist es, dass er noch in Lörrach ist?

Im Prinzip hat so ein Bankräuber nach der Tat nur zwei Möglichkeiten: Entweder möglichst schnell weit weg flüchten, oder sich zunächst in Tatortnähe verstecken, bis er meint, die Intensität der Fahndung durch die Polizei habe nachgelassen. Deswegen ist es auch so wichtig, aus der Luft zu fahnden und mögliche Verstecke in der Umgebung in Augenschein nehmen zu können. Schon vor vielen Jahren waren beispielsweise leere große Mülltonnen bei Dieben sehr beliebt. Zudem waren natürlich nicht nur uniformierte Kräfte im Einsatz, sondern auch Polizisten in ziviler Kleidung, um verdächtige Personen beobachten zu können, ohne gleich aufzufallen.

Gibt es inzwischen schon eine heiße Spur beziehungsweise hilfreiche Hinweise aus der Bevölkerung?

Auch hier möchte ich aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Angaben machen.