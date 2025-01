Interview: Die Weltgeschichte auf dem Teller

Einige. 2016 aß ich in Krakau zum ersten Mal koscher in einem jüdischen Restaurant. In einem amerikanischen Restaurant in Stockholm 2022 gab es mit Whisky flambiertes Lachssteak. Das fand ich so lecker, dass ich es zuhause nachgekocht habe. Besonders liebe ich englisches Pubessen. Da war ich mal in einem tollen Pub in York. Letztes Jahr in Belgien besuchte ich zwei Schokoladenmuseen und war in Antwerpen wieder jüdisch essen.

Was kommt bei Ihnen zuhause auf den Tisch?

Meistens einfache Kost. Suppen, Nudeln, asiatisch, aber auch mal Pizza. In der Fastenzeit verzichte ich auf Fleisch. Ich habe mir ein vegetarisches Kochbuch zugelegt und neue Rezepte nachgekocht. Ansonsten probiere ich gerne neue Küchen aus und habe Kochbücher mit schwedischen, englischen, römischen und niederländischen Rezepten. Ganz neu ist ein Kochbuch zur namibischen Küche.

Vortragsreihe: „Die Geschichte des Essens“

Termine:24. Januar:

Cena – wie die Römer speisten

31. Januar:

Butter bei die Fische – das kulinarische Mittelalter

7. Februar:

Neue Welten, neue Gerichte – die Neuzeit

14. Februar:

Wie werden wir satt? Die Zukunft des Essens

Hobbyköche gesucht:

Es werden Hobbyköche gesucht, die sich an historischen Rezepten versuchen wollen, um an den Abenden zeitgenössische Gerichte präsentieren zu können. Interessierte melden sich per E-Mail an jonas-buechin@web. de oder unter Tel. 07635/824099.

Spenden:

Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei. Es sind jedoch Spenden willkommen. Sie dienen zur Finanzierung einer Studienreise der Ministranten der Seelsorgeeinheit Schliengen nach Amsterdam, die im Herbst stattfindet.

Vortragsort:

Die Vorträge finden jeweils freitags ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal in Schliengen statt.