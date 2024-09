Interview: Hundert Tage Oberbürgermeisterin

Ein Thema, das auffallend heraussticht, ist die Sicherheit und die Sauberkeit in der Stadt. Es ist definitiv so, dass das den Menschen wichtig ist. Sogar schon Grundschüler sorgen sich um den Müll, wie ich jüngst beim Besuch der „Schulweg-Profis“ in der Karl-Tschamber-Schule erfahren habe. Damit einher geht auch das Thema Respekt und Wertschätzung für andere. Ich habe vor, das Thema „Saubere Stadt“ als größeres Projekt anzugehen. Das geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen.

Was für Projekte wollen Sie als nächstes in Angriff nehmen?

Sicherheit und Sauberkeit sind ein Thema, die Förderung der Blaulicht-Organisationen ein anderes. Des Weiteren sind da beispielsweise die Innenstadtentwicklung, die E-Ladeinfrastruktur, der Wunsch, die Strukturen effizienter aufzustellen, oder auch transparentere Kommunikation nach innen und außen. Ich kann nur sagen: Es läuft viel. Wir gehen aber erst dann damit an die Öffentlichkeit, wenn wir eine Lösung haben.

Wie viele Menschen haben Sie im Amt schon kennengelernt? Wer sucht insbesondere das Gespräch mit Ihnen?

Immer, wenn ich durch die Stadt gehe, werde ich von Menschen erkannt und angesprochen, was ich schön finde. Ganz zu schweigen von meinen öffentlichen Bürgersprechstunden. Hier kamen in vier Stunden zuletzt 25 Personen zu mir. Hinzu kommen Anfragen über Social Media und E-Mail.

Haben Sie dieses Jahr schon Urlaub gemacht? Wenn ja, wo?

Ich war drei Wochen Wandern in Nationalparks im Westen der USA. Diese Reise war seit einem Jahr schon gebucht, sonst hätte ich sie wohl nicht gemacht (lacht).

Von Angela Merkel wusste man ja, dass sie mit wenig Schlaf auskommt – vier Stunden pro Nacht. Wie sieht es damit bei Ihnen aus?

Angela Merkel – es wäre vermessen, sich mit ihr vergleichen zu wollen! Ich habe einmal als Bundestagsabgeordnete in Berlin mit ihr Tee trinken dürfen. Sie hat einen tollen Humor. Ich brauche knapp sechs Stunden Schlaf. Wichtig wäre mir ein Tag in der Woche ohne Termine, an dem ich ausschließlich E-Mails und Unterlagen abarbeiten kann. So ist es dann meist der Sonntag.

Und welchen Leckerbissen lassen Sie sich nicht entgehen, wenn Sie ein Fest besuchen?

Eine helle Bratwurst mit ganz viel Senf.

Diana Stöcker

Ihr Amt

als Oberbürgermeisterin hat die 54-jährige Karlsruherin Anfang Juni angetreten. Am 3. März

hatte sie mit 59,73 Prozent der Stimmen den Wahlsieg im ersten Wahlgang errungen.