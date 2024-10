Interview: Im Gespräch mit dem neuen Roche Pharma-Vorstand Dr. Daniel Steiners

Also sind Sie, ist Roche Pharma mit dem Ergebnis der Verhandlungen auf dem Berliner Parkett zufrieden?

Wir sind auf einem guten gemeinsamen Weg. Aber man muss ganz klar sagen: Gerade mit Blick auf das sogenannte GKV-Finanzstabilisierungsgesetz gab es diesen politischen Wandel nur, weil die Pharmaunternehmen, allen voran Roche, den Dialog und die Klarheit eingefordert haben. Unsere Sorgen wurden ernst genommen. Dieser offene und wirklich konstruktive Dialog wird mit allen Parteien der demokratischen Mitte fortgeführt. Mit den Reformen und Änderungen können wir nun international wieder Anschluss finden. Um jedoch weltweit in die Spitzengruppe der Forschungs- und Entwicklungsstandorte aufzusteigen, muss noch einiges getan werden.

...denn nur wer Vertrauen hat, der investiert. Ich schaue hier aus dem Fenster gerade auf das neue Grenzacher Zentralgebäude „Fritz“. So etwas baut man nicht, wenn man kein Vertrauen hat. Roche hat dafür rund 60 Millionen Euro ausgegeben. Für mich ist dieser Bau ein steingewordenes Standortbekenntnis Ihres Unternehmens zu Grenzach-Wyhlen.

Ich hätte es nicht schöner formulieren können! Dieser Standort hier existiert seit 127 Jahren und ist sehr erfolgreich. Und diesen Erfolg wollen wir beibehalten. Denn die meisten Menschen wissen nicht, dass es in der medizinischen Forschung eine 90-prozentige Misserfolgsrate gibt. Ein Medikament gegen Krebs oder Alzheimer durch die klinische Entwicklung zu bringen, ist das Ergebnis mutiger Entscheidungen, milliardenschwerer Investitionen und jahrzehntelanger Arbeit. Bei der Roche Pharma AG arbeiten mehr als 1200 Kolleginnen und Kollegen zusammen mit unseren weltweiten Teams und unseren Partnern an den Universitäten und Kliniken tagtäglich daran, Patientinnen und Patienten in Deutschland neue, innovative Medikamente zur Verfügung zu stellen.

Das heißt, die Stellenzahl bleibt in Grenzach stabil bei etwa 1280?

Richtig. Die Zahl bleibt – neben der üblichen Fluktuation – stabil.

Wenn ich hier aus dem Fenster blicke, sieht alles vollkommen anders aus als vor fünf Jahren. Es stehen zum Teil andere Gebäude, das Gelände ist anders gestaltet, der Zaun ist sehr weit nach hinten gerückt. Sollte der nicht einmal sogar ganz weg, um den Roche-Campus zum Ort hin zu öffnen?

Ja, aber weiter zurück als jetzt können wir nicht gehen. Grund ist die Störfallverordnung, unter die die angrenzende Firma DSM nun einmal fällt. Aber unser Campus ist offen. Das Fritz-Gebäude ist offen. Und diese Offenheit, die haben wir erreicht und die war uns auch psychologisch betrachtet wichtig. Zäune und Mauern, die machen doch etwas mit einem. Und derlei sehen Sie hier nicht mehr. Der Campus ist offen, ist angebunden.

Wobei dies verkehrstechnisch noch eine Herausforderung werden könnte, denn in wenigen Jahren wird hier unmittelbar vor dem Roche-Campus die neue B 34 vorbeiführen. Um die nötige Anbindung Ihres Areals zu realisieren, hieß es immer, dass theoretisch das Planfeststellungsverfahren wieder aufgeschnürt werden müsste. Ein Riesenproblem! Dieses würde den Bauabschnitt Grenzach der Umgehungsstraße schlimmstenfalls um Jahre zurückwerfen. Ich weiß, dass die Gemeinde Grenzach-Wyhlen, Roche und das Regierungspräsidium Freiburg als Vertreter des Bundes als Straßenbauherr diesbezüglich seit Jahren in Gesprächen sind. Gibt es mittlerweile Neuigkeiten?

Wir prüfen derzeit alle Optionen gemeinsam mit der Gemeinde und dem Regierungspräsidium Freiburg, damit wir eine Anbindung auf unser Roche-Gelände im Zuge der B 34 neu realisieren können. Das Gleiche gilt für den Salzländeweg am Areal Kesslergrube. Diese Gespräche werden sehr konstruktiv und vor allem lösungsorientiert geführt.

Sie gehen also davon aus, dass der Anschluss des Roche-Campus wie von Roche gewünscht realisiert werden kann, ohne das Paket noch einmal aufschnüren zu müssen?

Ja, davon bin ich überzeugt.

Voraussetzung für den Bau des neuen Umgehungsstraßenabschnitts ist die Fertigstellung der Sanierung von Perimeter I/III-NW der früheren Kesslergrube. Damit ist Roche ja seit einigen Monaten fertig. Die weiteren Arbeiten werden sich nun in Richtung Rheinufer konzentrieren, nehme ich an? Dafür gibt es ja Pläne...

In der Tat geht es jetzt an die Wiederherstellung des Salzländewegs. Und die Renaturierung des Rheinufers kommt auch.

Wann?

In den kommenden Wochen wollen wir anfangen. Einen Teil der Befestigung des eigens für die Sanierung gebauten und nun wieder rückgebauten Schiffsanlegers werden wir dabei als Wellenbrecher für die geplante Flachwasserzone im Rhein verwenden.

Und wann können die Bürger wieder wie früher am Rheinufer spazieren gehen?

Wir werden zuerst den Salzländeweg wiederherstellen. Laut den aktuellen Planungen wird ein Spaziergang Ende 2025 wieder möglich sein. Wir werden hierzu im Laufe des kommenden Jahres ausführlich informieren.

Und was wird dann aus dem sanierten Kesslergrube-Bereich von Roche? Immerhin hat Ihr Unternehmen für den Vollaushub die Summe von 239 Millionen Euro ausgegeben. Gleichzeitig ist das Areal eine Exklave und mit dem Roche-Campus gar nicht verbunden. Was hat Roche damit denn vor? Ich höre immer etwas von „industrieller Nachnutzung“...

Wir werden jedenfalls keine Fabrik darauf bauen (lacht). Wir sind derzeit noch in der Planung für die Nachnutzung des Kesslergruben-Areals. Sobald wir hierzu ein finales Konzept erarbeitet und abgestimmt haben, werden wir ausführlich darüber berichten.

Vielleicht verkaufen?

Wenn Sie unsere Sanierungskosten von rund 240 Millionen Euro bedenken, hätten wir bei einem Verkauf dann wohl zwangsläufig den höchsten Quadratmeterpreis hier (lacht).

Den mit Abstand höchsten des Landes wahrscheinlich...

So wäre es wohl (lacht). Wir werden zeitnah informieren, was wir mit unserer sanierten Fläche machen werden.

Gibt es denn diese Jahr noch weitere Investitionen am Standort Grenzach?

Oh ja, aber die sehen Sie nicht so prominent von außen, wie es damals beim Bau des „Fritz“ und des Campus war. Aktuell zum Beispiel erneuern wir das Netzwerk und das Mobilfunknetz in einigen Gebäuden, um hier vernünftig mobil arbeiten zu können. Außerdem werden mehrere Bestandsgebäude von innen renoviert und an unsere aktuellen Arbeitsbedürfnisse („New Work“) angepasst. Ich freue mich, wenn die Renovierungsmaßnahmen für das Open-space-Gebäude 200 abgeschlossen sind. In das ziehe ich dann auch ein. Ich glaube, sämtliche Handwerksbetriebe aus der Region sind hier gerade auf unserem Campus tätig (lacht).

Ich höre einiges Gebohre und Geklopfe und sehe Bauarbeiter über den Hof laufen...

Hier wird einiges im Inneren gearbeitet. Wir müssen zum Beispiel auch die ganze Wi-Fi-Verkabelung neu legen. Das sind diese gelben Kabel, die Sie hier überall sehen können. Alleine davon werden über 30 Kilometer neu verlegt.

30 Kilometer Kabel?

Sehen Sie? Wir sind hier noch nicht fertig. Und selbst dann, wenn das hier fertig ist, geht es immer weiter und weiter. Das ist Teil des Ganzen, dieses Sich-neu-erfinden-Müssens, dieses Innovationsdrucks, der unser Lebenselixier ist.

Zur Person

Dr. Daniel Steiners

ist 49 Jahre alt, wurde in Mönchengladbach geboren und ist in Krefeld aufgewachsen. Bevor er zu Roche kam, war Steiners Geschäftsführer der Bayer Vital GmbH und verantwortete das Pharmageschäft der Bayer AG in Deutschland. Vor seiner Rückkehr nach Deutschland leitete er die Geschäftseinheit für Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen bei Bayer Yakuhin in Osaka, Japan. Steiners studierte Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und schloss sein Studium als Diplom-Kaufmann ab. Er promovierte im Fach Controlling an der European Business School in Oestrich-Winkel und erwarb ein Zertikat in Gesundheitswissenschaften an der Open University in Großbritannien. In seiner Freizeit ist Steiners passionierter Läufer und Hobby-Koch.