Interview „Niemand ist dagegen gefeit“

Warum glauben einige Menschen ernsthaft – wie jüngst in Österreich geschehen – dass sich staatliche Mitarbeiter bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Gullideckeln verstecken könnten, um den Teilnehmern heimlich eine Impfung in die Wade zu rammen?

So abstrus solche Annahmen sind; sie kommen mitten aus unserer Gesellschaft, die ebenfalls recht gläubig tickt. Ich meine geldgläubig. Gut ist, was rentiert. Kurzfristige Nützlichkeit dominiert. Ein stark ökonomisiertes Denken verengt die Vernunft und verkehrt Rationalität teilweise in Irrationalität. Die Fantasie reicht dann bis zu heimlichen Impfungen durch einen dämonisierten Staat, der auch sonst für Allerlei herhalten muss.