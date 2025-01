Interview: „Wärmestube ist ein Kind von mir“

Das würde ich schon sagen, die Wärmestube ist ein Kind von mir. Durch meine 36-jährige berufliche Tätigkeit in der katholischen Pfarrgemeinde hatte ich immer wieder mit Obdachlosen zu tun, die zu uns kamen und um Hilfe baten. Im Sozialring hatte ich das Thema Obdachlosigkeit angeschnitten. Zusammen mit Ernst Mann vom Diakonischen Werk informierten wir uns dann in Basel über die „Gassenküche“, die sich um Menschen in Not kümmert. Die Stadt unterstützte unser Hilfsprojekt, in dem sie das ehemalige Speditionsgebäude an der Colmarer Straße in Friedlingen bereitstellte. So entwickelte sich nach und nach die Wärmestube.

Was war die größte Herausforderung beim Aufbau?

Wir mussten zuerst das Projekt in der Öffentlichkeit bekannt machen, damit wir auch die notwendigen Spenden bekamen. Doch die Weiler Bevölkerung hat uns bis heute stark unterstützt, das ist einfach toll.

20 Jahre gehörten Sie in der CDU-Fraktion dem Gemeinderat an und viele Jahre auch dem Vorstand der CDU als stellvertretende Vorsitzende. Wie kamen Sie zur Kommunalpolitik?

Als Peter Willmann das erste Mal als OB kandidierte, unterstützte ich dessen Wählerinitiative. Dabei animierte mich Heinz Schleyer, bei den bevorstehenden Kommunalwahlen zu kandidieren. Beim zweiten Mal, als ich bekannter in der Stadt war, klappte es. Damals bin ich auch in die CDU eingetreten, der ich inzwischen seit 40 Jahren angehöre.

Was war während Ihrer Ratstätigkeit die wichtigste Entscheidung?

Die Landesgartenschau mit all ihren Begleitmaßnahmen und die grenzüberschreitende Tramlinie. Das waren für die Stadtentwicklung zwei wichtige Projekte.

Sie zählen auch zu den Gründungsmitgliedern des Weiler Kulturrings und gehörten viele Jahre dessen Vorstand an. Was kann diese Dachorganisation bewirken?

Sie ist, kurz gesagt, die Interessenvertretung der kulturtreibenden Vereine. Ich war viele Jahre Schriftführerin. Manche hatten schon damals von einer Stadthalle geträumt. Doch ein solches Projekt ist für die Stadt finanziell nicht stemmbar, wenn man an die Folgekosten denkt.

Singen Sie noch? Schließlich waren Sie einige Jahre stellvertretende Vorsitzende der inzwischen aufgelösten Chorgemeinschaft ’75. Und an der Fasnacht bei der Rotssuppe sind Sie einige Jahre zusammen mit Norbert Adam als „Schwarzes Duo“ aufgetreten.

Ich singe in keinem Chor mehr. 28 Jahre war ich in der Chorgemeinschaft ’75 aktiv. Als sie leider aufgelöst wurde, habe ich noch als Gastsängerin in verschiedenen Projektchören mitgewirkt.

Sie haben auch ein Herz für ältere Menschen, denn 24 Jahre organisierten Sie federführend die städtischen Seniorennachmittage. Was bleibt an Erinnerungen?

Dass die Menschen sehr dankbar sind für das, was man für sie macht. Und wenn man etwas gern macht, dann wird es auch etwas, lautete stets mein Motto.

Für Ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement sind Sie unter anderem mit der Landesehrennadel und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Was bedeuten Ihnen solche Auszeichnungen?

Daran habe ich bei meinen Tätigkeiten nie einen Gedanken verschwendet. Ich wollte immer etwas Gutes für andere tun, das war mein Ansatz.

Mittlerweile haben Sie all Ihre Ämter abgegeben – bis auf eines: Nach wie vor sind Sie die Präsidentin des Altstadträtestammtisches und organisieren dessen Zusammenkünfte. Wird dabei die aktuelle Politik durchgehechelt?

Nein, wir reden über die vergangenen Zeiten. Besonders freut es mich, dass jedes Mal auch vier ehemalige Gemeinderäte aus unserer Partnerstadt Hüningen zu diesen zwanglosen Treffen kommen.

Wie genießen Sie Ihren Ruhestand?

Ich lese viel, löse Kreuzworträtsel, habe Freude an Kindern und Enkeln und pflege Kontakte. Früher bin ich gerne gereist, jetzt weniger.

Zur Person

Christel Stauß

(82) ist in Zell im Wiesental aufgewachsen und lebt seit 53 Jahren in Weil am Rhein. Die Mutter von zwei erwachsenen Kindern und Oma von zwei Enkeln war beruflich als kaufmännische Angestellte tätig. 36 Jahre war die ehrenamtlich auf zahlreichen Ebenen aktive Frau in der katholischen Pfarrgemeinde Weil am Rhein tätig.