Invasion Russlands Ukraine-Flucht: Hilferuf aus Berlin - Kooperation mit Airbnb

Die Kultusminister der Länder und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) waren sich bei der Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag in Lübeck einig, gemeinsam zu handeln. "Wir sind gefordert, den Menschen, die zu uns kommen, schnell Hilfe zu geben", sagte Stark-Watzinger. Es sei ein wichtiges Signal, in dieser Situation eine Taskforce zu gründen und pragmatisch zusammenzuarbeiten.

Stark-Watzinger und die Präsidentin der KMK, die schleswig-holsteinische Kultusministerin Karin Prien (CDU) kündigten an, nach Deutschland geflüchtete ukrainische Lehrer einzubinden. Man habe ein starkes Signal der Zusammenarbeit von Bund und Ländern gesendet. "Ich glaube, das ist der Situation nur angemessen." Prien sagte, dass man digitalisierte ukrainische Lehrwerke einsetzen wolle. "Wir werden uns gemeinsam darum bemühen, die Rechte an diesen Lehrwerken so zu sichern, dass wir sie verwenden können."