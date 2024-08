Investitionen: Stadt Lörrach löst Sanierungsstau an Schulen nach und nach auf

Blick in die sanierte Sporthalle der Theodor-Heuss-Realschule Foto: Tanja Säger

Der Rückbau des gesamten Bodenaufbaus und der Einbau eines Schwingbodens mit Dämmschicht wurden umgesetzt, so Projektleiterin Tanja Säger. Der zusätzliche Einzug einer Kellerdeckendämmung reduziere den Wärmeverlust im Winter.

Im Zusammenhang mit der Sanierung wurde auch eine sicherheitstechnische Ertüchtigung vorgenommen: Im Scheibenbereich der Fensterfassade wurde eine Prallwand in einer Höhe von knapp zwei Meter eingebaut sowie Schutzfolien zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung auf der Fensterfassade. Der zweite Rettungsweg wurde vom Gerätelager baulich abgetrennt und somit in einen zulässigen zweiten Flucht- und Rettungsweg umgebaut, heißt es von Seiten der Stadt.

Die Kosten für die Sofortmaßnahme betragen rund 370 000 Euro. Die Sanierung wird mit 25 000 Euro bezuschusst. Ein weiterer Zuschuss in Höhe von 50 000 Euro ist beantragt.

Die Theodor-Heuss-Realschule

Aufgrund der sommerlichen Überhitzung des Innenraums wird eine äußere Verschattung an der Glasfassade des Obergeschosses ergänzt. Die aktuelle Planung sieht hierfür eine Lösung mit Jalousien vor. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen.

Durch den südlichen Eingang ins Schulgebäude dringt Feuchtigkeit ins Gebäude ein: Es lösen sich die Belagsplatten, zudem korrodiert die Stahlkonstruktion der Außentreppe. Als Maßnahme wird der Eingang nach außen an die Gebäudekante verlegt und die Tragkonstruktion sowie der Belag der Treppe saniert. Mit der Fertigstellung wird bis zum Frühjahr 2025 gerechnet.

Kostenstand (im Juli) für die Maßnahmen: 750 000 Euro. Ein Zuschuss in Höhe von 132 000 Euro aus der Förderung des Schulhausbaus für die Sanierung von Schulgebäuden des Landes ist beantragt. Darüber hinaus wird der Schulhof in den kommenden Wochen eine neue Tischtennisplatte und eine neue Teqball-Platte erhalten, um das Angebot für sportliche Aktivitäten in den Pausen zu erweitern.

Die Arbeiten an der Hellbergschule

Für die Ganztagsbetreuung an der Hellbergschule werden die Räumlichkeiten des Nachbargebäudes in der Albertusstraße 9 saniert: Das Erdgeschoss wird umgebaut. Es entstehen zudem zwei Aufenthaltsräume, ein neuer Küchenbereich und Toilettenräume. Daneben wird ein neuer Rettungsweg im Erdgeschoss vorgehalten. Die Bauarbeiten starten im August. Die Fertigstellung ist bis Ende 2024 geplant. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 150 000 Euro.

Noch im Werden: die Sporthalle der Stettener Fridolinschule Foto: Katja Linder

Außerdem werden Bauarbeiten im Eingangsbereich vor dem Schulgebäude während der Schulferien umgesetzt. Und: Im Schulhof wird bis Jahresende ein „grünes Klassenzimmer“ mit Sitz-Quadern aus Granit sowie einem Sonnensegel errichtet. Für die Arbeiten im Außenbereich wird die Stadt etwa 40 000 Euro in die Hand nehmen.

Die Sanierungsaufgaben am Hebel-Gymnasium

In den Sommerferien startete die Sanierung des Flachdachs des Erweiterungsbaus. Die Fertigstellung ist für Oktober geplant. Die Kosten: rund 700 000 Euro. Vorgesehen ist eine maximale Nutzung der Dachflächen mit bestmöglicher Begrünung, zudem wird eine PV-Anlage errichtet, deren Leistung einen großen Teil des Strombedarfs des Schulbetriebs abdecken soll. Bei der Fenstersanierung im Mittelbau wurde im Frühjahr der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Der zweite startet voraussichtlich in den Herbstferien. Die Kosten für beide Bauabschnitte betragen insgesamt rund 230 000 Euro.

Weitere Maßnahmen in den Campus-Schulen

Aktuell werden Planungen und Vorbereitungen für Reparaturarbeiten auf den Sportflächen des Campus-Geländes getroffen. Hierbei sind etwa schadhafte Stellen der Tartan-Laufbahn und der Weitsprunganlage auszubessern. Zudem werden in den drei Campus-Schulen Renovierungsarbeiten wie Maler-, Fliesen-, Trockenbau- und Brandschutzarbeiten während der Ferien umgesetzt. So werden etwa Teile von Böden ausgetauscht und in allen drei Schulen einige Flure gestrichen. Die Kosten betragen insgesamt rund 100 000 Euro.

Der Umzug der Fridolinschule

Die Stadt erwartet, so Schäfer, dass die Fridolinschüler im kommenden Frühjahr aus der Neumattschule in das sanierte Gebäude im Stettener Dorfzentrum zurückkehren können (wir berichten noch).