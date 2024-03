Invincible Shield: Judas Priest: Heavy-Metal-Ikonen in Topform

Seit ihrer Gründung 1969 in Birmingham haben Judas Priest 17 Studioalben veröffentlicht, 15 davon mit Halford. Nun erscheint der 18. Longplayer. Und was für einer! "Invincible Shield" ist vielleicht das beste Album, das die Heavy-Metal-Veteranen seit 20 oder sogar 30 Jahren aufgenommen haben. "Man weiß es nie", sagt Halford mit Blick auf die beliebtesten Klassiker seiner Band. "Können sie etwas Besseres als 'Painkiller' aufnehmen? Können sie etwas Besseres als 'British Steel' machen? Können sie bei 'Screaming For Vengeance' noch einen draufsetzen?"

Vergangenheit und Gegenwart

Die genannten Werke zu toppen, ist natürlich nahezu ausgeschlossen. Allerdings erinnert "Invincible Shield" in vielerlei Hinsicht an die glorreichen 80er Jahre von Priest. Schon der Eröffnungssong "Panic Attack" versprüht im Intro, das E-Gitarren mit Synthesizern mischt, einen Hauch von "Turbo", jenem kontroversen Album von 1986, das heute als Kultplatte gilt. Nach dem furiosen Intro wird es deutlich härter. Klanglich bewegen sich Halford und Co. auf dem neuen Album irgendwo zwischen "Screaming For Vengenance" und "Defenders Of The Faith".