Inzidenz unter 35 Diese Lockerungen gelten ab heute in Lörrach

Public Viewing nicht wie üblich

Public Viewing im bekannten Format ist zur Europameisterschaft nicht möglich, sondern nur im Rahmen des Gaststättenbetriebs zu den bekannten Vorgaben unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen.

Maskenpflicht in Fußgängerzone gelockert

Gelockert wird auch die strikte Maskenpflicht in der Lörracher Fußgängerzone: Eine Maske muss nur noch auf dem Lörracher Wochenmarkt getragen werden, oder „wenn im direkten Kontakt der Abstand nicht eingehalten werden kann“. Das hat Oberbürgermeister Jörg Lutz bereits heute Mittag auf Facebook und Instagram mitgeteilt. „Damit kann man nun wieder spontan ohne Test und Termin in die Außengastronomie, einkaufen gehen und entspannt in Lörrach flanieren“, schreibt das Stadtoberhaupt.

In der offiziellen Medienmitteilung präzisiert die Stadt allerdings nochmal: "Eine medizinische Maske muss innerhalb der Fußgängerbereichen getragen werden"; heißt es hier. Die Pflicht entfalle nur, wenn der Abstand von 1,5 Metern sicher eingehalten werden kann.

Schwimmen ohne Nachweis

Für das Parkschwimmbad entfällt die Pflicht zur Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis. Die Maskenpflicht im Ein- und Ausgangsbereich, im Umkleidebereich, Kioskbereich und weiteren ausgeschilderten Bereichen bleibt bestehen. Auch wird weiterhin für jeden Badegast das Online-Ticket mit QR-Code benötigt.

Skater- und Basketballanlage im Grütt vollständig freigegeben

Auch Außensport ist wieder möglich: Aufgrund der niedrigen Inzidenzen gibt die Stadt die Skater- und Basketballanlage im Grütt wieder vollständig frei. Die Zaunanlage wird dafür abgebaut. Dennoch appelliert die Stadt an die Nutzergruppen, die AHA-Regeln weiterhin einzuhalten, damit die Inzidenzen auf niedrigem Niveau bleiben.

Der Vereinssport ist ebenfalls wieder zugelassen. Aktuell sind alle verfügbaren Sporthallen in Lörrach wieder für den Vereinssport geöffnet, mit Ausnahme der Eichendorffhalle, die derzeit saniert wird.

Hallen fit für die Nutzung

Das Team Sport des Fachbereichs Jugend/Schulen/Sport habe die Schließzeiten der Halle aufgrund Corona genutzt, um sämtliche Wartungsarbeiten, Reparaturen und Anschaffung von auszuwechselnden Sportgeräten durchzuführen, lässt die Stadt wissen. Ebenso sei die Grundreinigungen der Sporthallen im Auftrag des Fachbereichs Grundstücks- und Gebäudemanagement durchgeführt, die sonst nur in den Ferienzeiten stattfinden konnten.

Somit stehen den Vereinen nun gut ausgestattete, sichere und saubere Hallen zur Verfügung, um den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können.

An einigen Standorten sind die Hallen noch für ein bis zwei Wochen coronabedingt für Abschlussprüfungen der Schulen belegt. Die betroffenen Vereine sind entsprechend informiert.

Hallen auch in den Ferien geöffnet

Um den Vereinen, die auf Hallennutzung angewiesen sind, den langen Ausfall etwas zu kompensieren, hat die Stadt Lörrach entschieden, die Sporthallen in Absprache mit den Vereinen bei Bedarf auch in den Sommerferien zur Verfügung zu stellen. Üblicherweise sind die Hallen geschlossen, lediglich Ferienprogramme finden vereinzelt statt.

Bei einigen klassischen Hallensportarten wie Handball, Basketball und Turnen beginnt der Liga- und Wettkampf-Betrieb im Rahmen der Corona-Vorgaben wieder.

OB appelliert für Verantwortung

„Wir freuen uns, dass weitere Lockerungen in Lörrach möglich sind und uns den Alltag erleichtern. Ich appelliere jedoch an die Lörracher Bürgerschaft nicht nachlässig mit den geltenden Regelungen umzugehen und weiterhin die AHA-Regeln einzuhalten. Die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen“, sagt Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Generell gilt laut dem Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab einer fünf Tage aufeinander folgenden Inzidenz unter 35: Feiern im Gastgewerbe können bis zu 50 Personen innen und außen mit Test-, Impf- oder Genesenennachweis stattfinden – ausgenommen davon sind Tanzveranstaltungen.

Zusätzlich möglich sind Messen, Ausstellungen und Kongresse, wobei hier eine Person 7 m² zur Verfügung stehen muss. Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, Betrieben oder ähnliches mit bis zu 750 Personen außen sind möglich, sowie Kulturveranstaltungen, Vortrags- und Informationsveranstaltungen im Außenbereich bis 750 Personen außen.

Voraussetzung für die Lockerungen ist, dass die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter der Inzidenz von 35 liegt, was am Donnerstag, 10. Juni 2021 der Fall in Lörrach der Fall war. Die Lockerungen treten dann einen Tag später, also am Freitag, in Kraft.

Die Lockerungen müssen zurückgenommen werden, sollte die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über die Schwelle von 35 steigen.