Inzidenzstufe 1 Diese Lockerungen gelten ab heute

Eine alternative Zählung bezieht die Kapazitäten und die "3G" als Kriterien bei der Festlegung der erlaubten Personenzahl mit ein.

Freizeiteinrichtungen: Für Freizeiteinrichtungen wie Freizeitparks, Hochseilgärten oder Freibäder gibt es im Freien wie in geschlossenen Räumen keine Beschränkung der Personenzahl. Das allerdings ist keine Neuerung der Inzidenzstufe 1 - es galt auch schon in der Inzidenzstufe 2

Kultureinrichtungen: Hier gilt das selbe wie für Freizeiteinrichtungen.

Gastronomie: In Inzidenzstufe 1 gilt wie bereits in 2, dass die Gastronomie ohne besondere Regelung und ohne Beschränkung der Personenzahl geöffnet haben dar - sowohl außen wie innen.

Einen Überblick, welche Lockerungen gelten, findet sich hier: https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210625_Auf_einen_Blick_DE.pdf.

Sollten die Inzidenzzahlen fünf Tage in Folge über dem Wert von 10 liegen, treten wieder die Verschärfungen der Inzidenzstufe 2 in Kraft, so das Landratsamt.

Fallzahlen

Gestern (Donnerstag) wurde dem Gesundheitsamt wiederum keine Neuinfektion gemeldet. Damit sank die 7-Tages-Inzidenz weiter auf 5,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zuletzt war am Sonntag eine Neuinfektion gemeldet worden.

Derzeit befinden sich noch sechs Personen aus dem Landkreis mit Covid-19-Infektion in Krankenhäusern innerhalb und außerhalb des Landkreises, drei weniger als am Vortag. Weiterhin befindet sich keine Person in intensivmedizinischer Behandlung.

Sechs weitere Personen wurden aus der Quarantäne entlassen. Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei 37. Weitere 39 Personen befinden sich als enge Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne.