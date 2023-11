Inzlingen: 2582 Euro Schulden pro Kopf

Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Inzlingen (Kernhaushalt und Eigenbetrieb) wird Ende des laufenden Jahrs bei rund 6,46 Millionen Euro und damit „eher hoch“ liegen, wie Bürgermeister Marco Muchenberger es am Dienstagabend bei der Haushaltseinbringung im Gemeinderat formulierte. Ein signifikanter Teil dieser Summe geht aber noch auf den Bau der Seniorenwohnanlage an der Sonnhalde zurück. Diese Einrichtung hat die Kommune nämlich nicht, wie andernorts oftmals üblich, in einen Eigenbetrieb ausgelagert.