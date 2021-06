Inzlingen Abschied von Pfarrer Tobias Walkling

„Für mich ist es nun an der Zeit, etwas Neues zu beginnen“, sagte Walkling und rief seinen Weggefährten zu: „Ihr wart mir ein Segen in den sieben Jahren und ich halte das Gute, was ich habe, fest“.

Dekanin Bärbel Schäfer erinnerte sich an die Einführung von Tobias Walkling: „Aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen war dein Streben. Du wolltest es von Anfang an zeigen: bei den Menschen zu sein“. Pfarrer Walkling wirkte nicht nur in seiner Inzlinger Pfarrei, er hatte auch Aufgaben in der Krankenhausseelsorge und in der Polizei- und Notfallseelsorge mit ganzem Herzen ausgefüllt und seine Haltung gelebt. Alle sieben Jahre wandele sich das Leben eines Menschen, sagte die Dekanin – und an Walkling gewandt: „Du bist aufgestanden, und es ist nun Zeit für dich zu gehen – wir lassen dich ziehen“. Mit ihrem Segen entband die Dekanin schließlich Walking von seinen Pflichten als Pfarrer in Inzlingen.

Zum Schluss erklang das bekannte Reinhard Mey Lied „Gute Nacht Freunde, es wird Zeit für mich zu geh’n“.

Die lange Liste derer, die im Anschluss an den Gottesdienst Grußbotschaften überbrachten, zeigte, welche Wertschätzung der Geistliche sich in Inzlingen wie auch in Lörrach erworben hatte. Inzlingens Bürgermeister Marco Muchenberger sagte, Walkling habe von Beginn an nach dem Motto „Neues wagen, aufeinander zugehen“ gehandelt und sei nah am Leben der Menschen im Dorf gewesen.

Vertreter aus der Krankenhausseelsorge in Lörrach, der katholischen Schwestergemeinde St. Peter und Paul in Inzlingen bis zu verschiedenen Gruppierungen in der Lukasgemeinde: Es gab viele herzliche Worte, die deutlich machten, welche eindrücklichen Spuren Tobias Walking hinterlässt.