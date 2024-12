Inzlingen: Alte Buchen und Eschen werden gefällt

Zwei größere Hiebmaßnahmen stehen im kommenden Jahr auf Inzlinger Gemarkung an, wie Revierleiterin Theresa Faust in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Wasserschloss ausführte. So werden oberhalb des Sportplatzes in einem hundertjährigen Bestand mehrere alte Buchen gefällt, um Inselweise Lichtungen zu schaffen für neue Wuchsgenerationen.