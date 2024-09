Inzlingen: Am Wochenende ist Waiefest

Der traditionelle Handwerker-Hock zählt am Montag, 16. September, ab 11.30 Uhr zu den weiteren Höhepunkten des Waiefests. Musikalisch beenden die Dinkelberger Musikanten ab 17 Uhr und das „Duo Schwarz“, das auch zum Tanz einlädt, das 72. Waiefescht des Musikvereins Inzlingen.

Bestens gesorgt ist an allen Festtagen für das leibliche Wohl der Besucher, sodass die heimische Küche getrost kalt bleiben kann. Parkplätze stehen in ausreichender Zahl in unmittelbarer Nähe des Festzelts zur Verfügung.

Karten für den Partyabend

Der Eintrittspreis für den Party-Samstagabend mit „No Change“ beträgt an der Abendkasse 19 Euro und im Vorverkauf 15 Euro. Der Eintritt für Personen unter 16 Jahren ist frei. Vorverkaufsstellen sind Ursels Lädeli in Lörrach-Stetten, Blumen am Schlössle in Brombach, die Filialen der Bäckerei Kunzelmann in Inzlingen, Wyhlen und Grenzach, die Wasserschlossapotheke sowie der Landmarkt. Außerdem kann man Tickets auch bei jedem MVI-Musiker erwerben.