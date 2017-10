Inzlingen Ansturm erzwingt frühere Öffnung

Inzlingen (mv). Mit einem Riesenangebot an Kinder- und Teenie-Kleidern, Spielsachen und Umstandsmoden lockte die katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth in Inzlingen am Samstag etliche Schnäppchenjäger aus der gesamten Regio in die Erstelhalle.

Der Flohmarkt des Inzlinger Kindergartens ist in den zurückliegenden Jahren zu einem richtigen Treffpunkt geworden. Für die Kinder gab es einen eigens eingerichteten Flohmarkt, an dem sie ihre ausgedienten Spielsachen an andere Kinder verkaufen konnten. So bot die Kinder- und Teeniekleider-Börse am Samstag eine willkommene Gelegenheit für einen interessanten Familienausflug. Insgesamt präsentierten sich an der Börse 50 Stände.

Wie gewohnt war auch der Zuspruch in diesem Jahr so groß, dass die Veranstalter, der Elternbeirat der Kindertagesstätte, die Tore der Erstelhalle schon vor dem offiziellen Beginn um 13 Uhr öffnen mussten. Claus Büche, Vorsitzender des Elterbeirates, sagte, dass die Halle mit dreimal so vielen Anbietern hätte gefüllt werden können.

Ein lebhafter Betrieb entwickelte sich bei der Börse jedoch nicht nur an den vielen Ständen und am Flohmarkt der Kinder im Untergeschoss der Halle, sondern auch im Bereich der Kaffee- und Kuchentheke. Auch diese lockte in diesem Jahr mit mehr als 70 Kuchen die Besucher an, und viele Gäste saßen nach ihren Einkäufen noch bei Kaffee und Gebäck beisammen, um ein Schwätzchen zu halten.