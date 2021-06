Inzlingen Auch in Coronazeiten stets bereit

Dies sei jedoch für die Einsatzbereitschaft besonders wichtig. Dankesworte richtete er daher an die Gerätewarte Frank Sütterlin und Jens Jordan. Besonders gelitten habe während der Pandemie die Kameradschaft. Diese sei jedoch unabdingbar für die Arbeit im Ehrenamt. Aber die Wehr sei auch in Zeiten wie diesen schlagkräftig, stets bereit und stelle dies immer wieder unter Beweis. Muck nannte hier als Beispiel den verheerenden Großbrand der SVI-Halle, als ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Wohnbebauung dank des Einsatzes der Feuerwehr verhindert werden konnte.

3768 Stunden

Außerdem hatte die Inzlinger Wehr 13 weitere Einsätze im zurückliegenden Jahr zu bewältigen. Daneben engagierte sich die Truppe bei Übungen in Kleingruppen, Arbeitseinsätzen, Lehrgängen, bei Atemschutz- und Maschinistenübungen sowie für die Feuerwehrjugend. Insgesamt waren so 305 Anlässe mit einem Aufwand in Höhe von 3768 Stunden zu bewältigen. Erfreut bekundeten Muck und Sütterlin, dass – entgegen dem allgemeinen Trend – die Anzahl der Feuerwehrangehörigen in den vergangenen Jahren in Inzlingen ständig gestiegen sei.

Vieles ist liegengeblieben

Auf die vielen unerledigten Wetten, noch nicht eingelöste Gutscheine und Versprechen der Feuerwehrangehörigen im Rahmen der Kameradschaftspflege wies Ehrenkommandant Peter Kremer hin. Er bat darum, dass all dies alsbald eingelöst wird, sollte die Corona-Pandemie dies ermöglichen. Eine positive Bilanz zog er in Bezug auf die Arbeit in der Altersmannschaft, die aufgrund der Corona-Maßnahmen jedoch stark eingeschränkt war.

Gruß und Dank

Gruß- und Dankesworte richteten Bürgermeister Marco Muchenberger sowie Kreisbrandmeister Christoph Glaisner an die Versammlung. So auch Erich Hildebrand als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Inzlingen und Frank Fröhle für die Feuerwehr Rheinfelden.

Ausblick

Nachholbedarf gibt es bei den Atemschutzträgern auf der Übungsstrecke in Lörrach, sagte Kommandant Thomas Muck. Das weitere Übungsgeschehen und die Kameradschaftspflege hänge jedoch im Wesentlichen von der Entwicklung der Coronapandemie ab. Dies gilt auch für das Engagement der Feuerwehr beim Inzlinger Waiefescht. Ob es stattfinden könne, werde in diesen Tagen entschieden.

Hoffnungsvoll blickt der Kommandant auf die Oktober-Schlussübung, die stattfinden soll, so auch die Dezember-Atemschutzübung auf dem Chrischona-Turm.

Muck gab des Weiteren bekannt, dass er im kommenden Jahr sein Amt als Kommandant abgeben werde. Als potenzieller Nachfolger stehe sein aktueller Stellvertreter Frank Sütterlin bereit (wir berichteten gestern).

Auf- und Übernahmen

In den aktiven Dienst in Inzlingen übernommen wurde Reinhard Dreher. In den aktiven Dienst aufgenommen wurden Dennis Huber und Celina Karth. In die Ehrenabteilung wurde Reinhard Keller übernommen. In den Feuerwehrausschuss wurde Tobias Muck gewählt. Zum neuen Jugendfeuerwehrwart wurde Marvin Hirt bestellt; Stellvertreter ist Pascal Bernhard. Zum Kassenrevisor wurde Dustin Junke gewählt.

Beförderungen

Benjamin Rüsch wurde zum Oberfeuerwehrmann, Thomas Fisch zum Löschmeister und Stefan Bachthaler zum Hauptlöschmeister befördert.

Landesehrungen

Mit dem bronzenen Ehrenabzeichen wurde Thomas Fisch ausgezeichnet. Das silberne Ehrenabzeichen erhielten Pirmin Hauser und Jens Jordan.

Mitgliederstand:

37 aktive Kameraden, zwölf Kameraden der Jugendfeuerwehr, davon vier weiblich, zehn Kameraden der Ehrenabteilung

Kontakt:

Freiwillige Feuerwehr Inzlingen, Im Baumgarten 7, 79594 Inzlingen, Tel. 07621/40550, info@feuerwehr-inzlingen.de