Inzlingen Bäckerei Kunzelmann ausgezeichnet

Die traditionsreiche Bäckerei-Konditorei feiert in diesem Jahr in sechster Generation ihr 150-jähriges Jubiläum. Grund genug, dass das erfolgreiche Familienunternehmen, das Qualität, Innovationskraft, Kundennähe und soziales Engagement seit Jahrzehnten in Einklang bringt, nun auch eine entsprechende Ehrung erfuhr.