Am ersten Spieltag in Ohlsbach verloren die Inzlinger ganz knapp, und so fuhr man ohne Punkte nach Hause. Der zweite Spieltag fand am Wochenende in Rheinau-Freistett statt. Da wollte man unbedingt punkten, um die rote Laterne abzugeben, heißt es in der Mitteilung.

Jede Mannschaft spielte laut Mitteilung mindestens vier Mannschaftsdurchgänge, also insgesamt 16 Runden, um bei der Punktevergabe dabei zu sein. Bei durchaus sommerlichen Temperaturen zeigte das BSVI-Team, welches Potenzial vorhanden ist, obwohl der Altersunterschied im Team mit den Spielern Matthias Reichle (Mannschaftsführer), Werner Becker, Monika Kunimünch, Ben Reichle, Frank Bischoff und Urs Reichle mehr als 60 Jahre beträgt, heißt es in der Mitteilung weiter.