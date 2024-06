Inzlingen: Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt im Juli

Für den Umbau der Haltestellen erhielt die Gemeinde eine Förderzusage aus dem Regierungspräsidium in Höhe von 248 000 Euro. Für den nachträglich eingereichten Antrag zum Bau einer Querungshilfe über die Riehenstraße in Höhe des Wasserschlosses wurden nochmals 27 000 Euro Fördergeld in Aussicht gestellt. Die Arbeiten für diese Umbauten sollen, wie der beratende Ingenieur Adolf Himmelsbach nach Fragen aus dem Gemeinderat erklärte, etwa Mitte Juli beginnen. Wegen erforderlicher Ampelregelungen werden nicht alle Baustellen gleichzeitig eingerichtet. Abzusehen sei, dass im Dezember alle Umbauten beendet sein werden. Am schwierigsten werde die Neugestaltung der Haltestelle an der „Bruggewoog“. Wegen der dortigen Gegebenheiten könne die erforderliche Höhe zum stufenfreien Einstieg in die Busse nicht auf der gesamten Fahrzeuglänge eingerichtet werden. Wichtig sei aber, dass die Mitteleinstiege auf jeden Fall an den hohen Borden zu stehen kommen, denn durch diese Türen finden Rollstuhlfahrer und die Nutzer von Rollatoren ihre Plätze.

Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe geschlossen zu.