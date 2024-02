Inzlingen: Beim Dorfobend werden vielfältige Ereignisse aufs Korn genommen

Bürgermeister am Pranger

David Muck übernahm genüsslich den Part, den Bürgermeister an den Pranger zu stellen, und erklärte den Anwesenden die To-Do-Liste 2024 des „Gigolos“: Unter anderem suche Muchenberger jungen Nachwuchs für den Gemeinderat und wolle die Frauenquote stärken. Doch da müsse er aufpassen, riet ihm Muck im Hinblick auf die nächsten Bürgermeister-Wahlen, denn in diversen benachbarten Gemeinden hätten inzwischen Frauen das Sagen. Da helfe ihm vermutlich nur, wenn er sich selbst ein Kleid anziehe, sagte Muck und überreichte Muchenberger ein solches.

Bürgermeister Marco Muchenberger erhielt ein Kleid. Foto: Uwe Thomes

Nach einem musikalischen Intermezzo durch den Einmarsch der „Waie-Dudler“ setzte Sven Andris als Nachtwächter das Programm in der Bütt fort und nahm dabei Geschehnisse auf kommunaler wie nationaler Ebene passend aufs Korn.

Harold Stern wieder da

Einfach nicht wegzudenken aus der Inzlinger Fasnacht ist der Vollblut-Fasnächtler Harold Stern, der im Vorjahr nach 50 Jahren in der Bütt seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, sich dabei aber ein Hintertürchen offenließ, durch welches er die Bühne erneut betrat und dort Satirisches beisteuerte zur örtlichen Glasfaser-Erschließung oder der Gastronomie: „An Schick-Schnack finde nit alli e Reiz, in Inzlingen fehlt eifach e richtigi Beiz“. Scharf ging er außerdem auf die Missbrauchsaffären in der Kirche ein und sparte auch nicht an humorvoller Kritik an der Politik in Berlin.

Zuletzt kam Jakob Andris auf die Bühne und erzählte von seinen Erfahrungen als Punk auf einem Streifzug durch die Republik: „Es ist zum Haare raufen.“