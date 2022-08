Boule in Inzlinger Kommt die Anlage ans Wasserschloss?

Einvernehmen mit den anderen Fraktionen

Einvernehmen herrsche indes auch mit den übrigen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen von SPD und CDU, so Markus Haag. Jetzt fehle es eigentlich nur noch an der Umsetzung, wobei entsprechende Beschlüsse für die eigentliche Realisierung im Gemeinderat noch zu fassen seien. Bis jetzt stehe insofern nur fest, dass die Weihnachtsspende der Inzlinger Geschäftsleute mit in die Finanzierung der Boule-Anlage einfließen soll. Wo genau die Boule-Anlage gebaut werden soll, ist derweil noch unklar. Dies hängt auch mit den von der Gemeinde initiierten und in Planung befindlichen Hochwasserschutzmaßnahmen oberhalb des Wasserschlosses zusammen, sagte Bürgermeister Marco Muchenberger in der Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Bahn noch in diesem Jahr fertig sein kann.