Inzlingen Brandruine bleibt weiterhin gesperrt

Ersatz-„Location“ für den „Hexenkessel“

Die Absperrung um den Gebäudetorso hat Bürgermeister Marco Muchenberger vom Werkhof aufbauen lassen. Nach Rücksprache mit Polizei und Feuerwehr. „Nur Flatterband wäre zu wenig angesichts der Einsturzgefahr“, weiß der Rathauschef, der am Sonntagabend so schnell wie möglich zum Brandort geeilt war.

Derweil spucken die Inzlinger „Dännle-Häxe“ kräftig in die Hände. Ihr für übermorgen, Freitag, in der SVI-Halle geplanter „Hexenkessel“ wird nun kurzfristig verlegt. Er findet in der Erstelhalle statt, wie Fiona Meier im Namen der Veranstalterclique nach dem „Schock für alle“ mitteilt. Das Ganze funktioniere „mit viel Umplanung und Unterstützung aus Vereinen des Dorfes“.

Was den Hemliglunki-Umzug betrifft, will Bürgermeister Marco Muchenberger dieser Tage noch Gespräche mit mehreren örtlichen Vereinen führen. Denn gerne würde der Rathauschef den Umzug in der Erstelhalle ausklingen lassen – aber da ist halt donnerstags auch Vereinsbetrieb. Und: „Wir müssen noch vieles koordinieren und versuchen seitens der Gemeinde in Rücksprache mit den Vereinen alles, damit es für den SVI irgendwie weitergehen kann.“

Weitere Berichte zum Thema:

Die SVI-Halle liegt in Trümmern

Feuer in der Turn- und Festhalle des SV Inzlingen