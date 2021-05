Inzlingen Das Elend etwas abmildern

Gerade auch in Coronazeiten versucht der Verein „Nepal-Inzlingen“ Menschen in Not zu unterstützen und nachhaltige Entwicklungsprojekte in dem Himalajastaat zu fördern. Das geht jedoch nicht ohne Spenden, wie Vorsitzender Klaus Bender mitteilt. Der Inzlinger berichtet von einer „sich dramatisch verschlechternden Situation“ in Nepal und appelliert an die Spendenbereitschaft seiner Mitbürger.