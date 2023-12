Inzlingen: Das Gesicht des Roten Kreuzes: Trauer um Anna Mohr

Neben dem Verlust ihres Mannes musste sie 2018 ihre Tochter Christa zu Grabe tragen, die sie häufig zu Terminen begleitet hatte. In Folge einer Verletzung zog sie aus dem Möndenweg in die Seniorenresidenz, an deren Bau sich das DRK Inzlingen 2005 beteiligte und dafür dort Vereinsräume erhielt. Entsprechend kurz waren die Wege für DRK-Termine, an denen sie bis kurz vor ihrem Tod teilnahm.

Anna Mohr hinterlässt eine Tochter, einen Sohn, acht Enkel und einen Urenkel. Sie wurde 85 Jahre alt.