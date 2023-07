Vor beinahe jedem zweiten Haus in Inzlingen war am Samstag ein Stand mit buntem Sortiment aufgebaut. „Inzlingen räumt auf“ lautete das Motto für diesen Dorfflohmarkt. Eigentlich gab es nichts, was es nicht gab: Tongefäße und Wagenräder, Musikinstrumente und Kaffeegeschirr, Spielwaren und Koffer. Wer genau hinsah, kam ins Staunen, was so alles eingelagert ist in Kellern, Schuppen, Garagen. Philipp Früh (links) und Merlin Piram boten an ihrem sogar zwei präparierte Vögel aus der Hinterlassenschaft eines Jägers als besondere Attraktion an. So manches wechselte den Besitzer, einiges war aber auch am Nachmittag noch vorhanden. Vor allem aber war der Flohmarkt eine gute Gelegenheit zur Begegnung. Etliche Familien hatten neben dem Tisch mit ihren Angeboten auch noch einen zweiten mit Stühlen aufgestellt und boten den Besuchern eine Plauderrunde an. Sogar am Sonntag standen vor etlichen Häusern noch Tische und Kartons mit einem bunten Allerlei – diesmal dann einfach so zum Mitnehmen. Foto: Rolf Reißmann