Inzlingen Das Weihnachtsvolleyball-Grümpelturnier des TV Inzlingen war wieder eine Riesengaudi

Mit dem kultigen Weihnachtsvolleyball-Grümpelturnier gelingt es dem Turnverein Inzlingen seit Jahren erfolgreich, Vereine und Gruppen aus dem Dorf ans „Netz“ zu bringen. So standen den ganzen Sonntag über bei der 23. Auflage der Veranstaltung in der Erstelhalle Sport, Spiel und vor allem Spaß im Mittelpunkt, teilte der Inzlinger Volleyball-Abteilungsleiter Gerhard Fräulin mit . Er zeigte sich erfreut darüber, dass sich wieder sieben Volleyball-Teams einfanden, um ohne allzu viele Regularien eine sportliche Gaudi zu erleben. Fräulin verlieh zudem seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich wie früher wieder einmal die Freiwillige Feuerwehr oder andere Gruppierungen am Turnier beteiligen mögen. Nachdem die Veranstaltung in den Vorjahren einen generationenübergreifenden Charakter hatte, waren es in diesem Jahr vor allem Jugendliche, die sich den sportlichen Spaß nicht entgehen lassen wollten. Zum ersten Mal mit von der Partie war die „G-Master“-Schwimmgruppe aus Lörrach, ein souveränes Volleyball-Team, das am Ende auch gleich den Turniersieg für sich verbuchen konnte. Auf den zweiten Platz gelangten die „TVI Twenty’s“ aus Inzlingen, die im vergangenen Jahr den Siegerpokal gewonnen hatten. Mit dem „Zwergenpokal“ für den Zweitletzten wurde am Sonntag die Mannschaft der „TVI Minions“ gekürt. mv/Foto: Heinz Vollmar